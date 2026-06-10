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10 июня 2026 в 13:04

СК возбудил уголовное дело после взрыва на улице Введенского в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Уголовное дело о покушении на убийство, а также по двум другим статьям возбуждено после взрыва автомобиля на улице Введенского в Москве, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России в мессенджере МАКС. В ведомстве уточнили, что поводом стало обнаружение и последующая детонация взрывного устройства.

В СК подчеркнули, что дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), а также по части 3 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) и части 2 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки). В настоящее время фигурантам уже предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе. Следственные органы проводят с задержанными необходимые процессуальные действия, говорится в заявлении СК.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи взорвался автомобиль. По словам очевидцев, мощный взрыв прогремел во дворе, когда мужчина только сел в машину и начал отъезжать. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проинформирован о взрыве, произошедшем в Балашихе, и регулярно получает сводки по всем подобным происшествиям. Представитель Кремля отметил, что детали инцидента не подлежат огласке.

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