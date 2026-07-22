Несколько БПЛА сбили над промзоной Невинномысска В Ставропольском крае ПВО отражает атаку БПЛА на промзону

В Ставропольском крае отражают налет украинских беспилотников, целью которого стала промышленная зона Невинномысска, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в соцсетях. По его словам, силы ПВО уже уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов.

Наши силы ПВО отражают налет вражеских беспилотников, нацеленный на промзону Невинномысска. Сбиты уже несколько БПЛА, — написал Владимиров.

Губернатор также призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников, подчеркнув, что это может быть опасно. Глава региона попросил не снимать и не публиковать фотографии и видеозаписи с мест падения БПЛА, их пролета и работы средств ПВО. За распространение такой информации предусмотрена административная ответственность.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что при атаке дрона на предприятие в поселке Октябрьский один мирный житель погиб, еще четверо получили травмы. Один из раненых в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Октябрьскую районную больницу, но врачи не смогли его спасти.