Назван размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года Эксперт Балынин: пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет составит 38 тыс. рублей

Размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года при средней зарплате может составить почти 40 тыс. рублей, рассказал ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. При расчете выплаты в 2026 году учитываются официальные доходы гражданина за два предыдущих года — 2024-й и 2025-й.

Средняя зарплата за эти периоды составила 89 069 рублей и 101 784 рубля соответственно. Балынин напомнил, что пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40% среднего заработка. При этом его сумма не может быть ниже установленного минимума и выше максимального размера.

Эксперт пояснил, что в 2026 году минимальное пособие составляет 10 837 рублей, а максимальное 83 021 рубль на одного ребенка. При средней зарплате по стране размер ежемесячного пособия составит 38 097,52 рубля. Для расчета используется формула: средний дневной заработок умножается на 30,4, а затем от полученной суммы берется 40%.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что при трудоустройстве по договору гражданско-правового характера можно рассчитывать на больничные и декретные выплаты. По его словам, пособие по беременности и родам исполнительница по ГПХ оформляет через Социальный фонд на основании электронного больничного.