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05 июля 2026 в 18:23

Юрист ответил, положены ли декретные выплаты при работе по договору ГПХ

Юрист Русяев: при трудоустройстве по договору ГПХ можно получать декретные

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При трудоустройстве по договору гражданско-правового характера можно рассчитывать на больничные и декретные выплаты, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Однако, по его словам, право на пособия возникает при условии, что взносы, перечисленные за исполнителя всеми заказчиками за предыдущий календарный год, должны достичь стоимости страхового года.

[Стоимость страхового года] считается как МРОТ на 1 января, умноженный на 2,9% и на 12 месяцев. Для пособий 2026 года берется МРОТ 2025 года в размере 22 440 рублей, поэтому порог составляет 7 809,12 рубля. Взносы от разных заказчиков складываются, так что исполнителю, который сотрудничает с несколькими компаниями, набрать нужную сумму быстрее. Сами пособия рассчитываются по тем же правилам, что и для штатных работников. Берется средний заработок за два предыдущих года, на который начислялись взносы, и умножается на процент в зависимости от страхового стажа. При стаже от восьми лет выплачивается 100% среднего заработка, от пяти до восьми лет положено 80%, до пяти лет действует ставка 60%, ― сказал Русяев.

Он отметил, что периоды работы по гражданско-правовым договорам с 2023 года включаются в страховой стаж наравне с трудовыми. Декретные, то есть пособие по беременности и родам, исполнительница по ГПХ оформляет через Социальный фонд на основании электронного больничного, уточнил собеседник.

Если взносы за прошлый год достигли порога, фонд назначит выплату за 140 дней отпуска по общей схеме и перечислит деньги напрямую, без участия заказчика. После рождения ребенка доступны единовременное пособие и ежемесячная выплата по уходу до полутора лет. Отдельно отмечу пенсионные права. Взносы по единому тарифу формируют страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты, поэтому годы сотрудничества по ГПХ засчитываются при назначении страховой пенсии, ― резюмировал Русяев.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что размер материнского капитала в России в ближайшие годы превысит 1 млн рублей. По его словам, выплата индексируется ежегодно.

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