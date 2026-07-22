В Краснодаре загорелся складской комплекс после падения БПЛА

В Краснодаре после падения беспилотников произошел пожар на территории складского комплекса, сообщили в оперативном штабе края в соцсетях. Также еще одно возгорание зафиксировано в Армавире.

В результате падения беспилотников в Краснодаре также загорелся складской комплекс. А в Армавире произошло возгорание на территории одного из предприятий, — говорится в сообщении.

Ранее обломки беспилотников повредили жилые дома в Краснодарском крае. По предварительной информации, пострадавших нет. Также в результате атаки загорелся складской комплекс.

До этого Wildberries сообщил об эвакуации логистического комплекса в Краснодаре. В компании заявили, что решение принято в соответствии с требованиями безопасности.

Также на окраине Невинномысска после атаки беспилотников произошел пожар в складском комплексе, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, на месте работали пожарные расчеты и другие экстренные службы. Никто не пострадал. Он ничего не говорил о возможных повреждениях.