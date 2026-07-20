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20 июля 2026 в 13:00

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Фото: D-NEWS.ru
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Беру крыжовник, мяту и лимон — варю компот «Мохито», который зимой пьется лучше любого лимонада. Кипячу воду с сахаром, заливаю ягоды, мяту и лимонные дольки, настаиваю и закатываю в банки. Получается невероятно освежающий напиток с кисло-сладким вкусом, мятным ароматом и цитрусовой ноткой. Он утоляет жажду, пахнет летом и идеально подходит к праздничному столу.

Для приготовления вам понадобится: 3-литровая банка: 300 г крыжовника, лимон (кружочками), большой пучок свежей мяты, 200 г сахара. Крыжовник вымойте, удалите хвостики. Лимон нарежьте кружочками, мяту порвите руками. В стерилизованную банку уложите ягоды, лимон и мяту. Залейте кипятком на 15 минут, слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, вскипятите и залейте повторно. Закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закрыла этот компот — зимой 3-литровая банка улетает за вечер, все просят добавки. Я добавила лайм вместо лимона и немного мелиссы для аромата. Кстати, можно использовать замороженный крыжовник — будет не хуже. Находка, а не рецепт.

Проверено редакцией
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М. Левицкая
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