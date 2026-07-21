Раскрыты новые подробности о масштабном пожаре в промзоне на Ставрополье Владимиров: пожар после атаки БПЛА в промзоне на Ставрополье полностью потушен

Пожар после атаки БПЛА в промзоне на Ставрополье полностью потушен, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в МАКСе. Он также поблагодарил пожарных за работу.

Пожар в Вязниках полностью потушен. Пожарные-герои выполнили титаническую работу. Спасибо ребятам! — написал Владимиров.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что при атаке дрона на предприятие в поселке Октябрьский один мирный житель погиб, еще четверо получили травмы. Один из раненых в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Октябрьскую районную больницу, но врачи не смогли его спасти.

Кроме того, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ атаковали автовокзал в прифронтовом городе Каменка-Днепровская. В результате удара ранения получили два человека, их госпитализировали.

До этого стало известно, что украинские военнослужащие ударили по 10 муниципалитетам Луганской Народной Республики за сутки. В ходе атаки по Сватову пострадали четыре человека, в том числе два ребенка в возрасте 10 и 14 лет.