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21 июля 2026 в 21:28

Лукашенко назначил нового начальника тыла белорусских ВС

Лукашенко назначил генерал-майора Мосолова начальником тыла ВС Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил генерал-майора Александра Мосолова начальником тыла Вооруженных сил страны, сообщает агентство БелТА. Ранее он занимал должность первого заместителя.

Генерал-майор Александр Мосолов назначен заместителем министра обороны по тылу — начальником тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь. Прежде он занимал пост первого заместителя начальника тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь — начальника штаба тыла, — говорится в публикации.

Ранее Лукашенко приказал отправлять плохо работающих охранять границу с Украиной. Глава государства отметил, что такие меры должны применяться ко всем, кто не может выполнить поручения.

Также Россия заявила о намерении вступить в качестве третьей стороны в разбирательство Литвы против Белоруссии в Международном суде ООН по делу о ввозе мигрантов. В МИД РФ подчеркнули, что попытки использовать международные договоры в качестве инструмента «юридической войны» ведут к политизации правосудия.

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