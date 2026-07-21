Россия заявила о намерении вступить в качестве третьей стороны в разбирательство Литвы против Белоруссии в Международном суде ООН по делу о ввозе мигрантов, сообщили в МИД. В ведомстве отметили, что попытки использовать международные договоры в качестве инструмента «юридической войны» подрывают основы международного права и ведут к политизации правосудия. В МИД добавили, что Россия впервые будет участвовать в международном судебном разбирательстве в качестве третьей стороны.

Российская Федерация официально заявила о намерении вступить в качестве третьей стороны в начатое в 2025 году Литвой разбирательство против Республики Беларусь на основании протокола против незаконного ввоза мигрантов, дополняющего Конвенцию против транснациональной организованной преступности. Соответствующая декларация российской стороны была подана в Международный суд ООН, — сказано в заявлении.

В 2025 году власти Литвы подали иск против Белоруссии в Международный суд ООН с обвинением в якобы организации «масштабного ввоза мигрантов» в 2021 году. Вильнюс требует от Минска возместить ущерб, включая затраты на строительство заграждений на границе.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что блокада Крыма со стороны Украины, ущерб от которой исчисляется триллионами рублей, должна стать предметом международного судебного разбирательства. По его мнению, благодаря таким процессам весь мир узнает неудобную для Украины правду о попытках устроить геноцид на полуострове.