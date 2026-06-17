В Крыму предложили судить Украину за блокаду полуострова Глава парламента Константинов предложил подать в суд на Украину за блокаду Крыма

Ущерб полуострову от украинской блокады, исчисляющийся триллионами рублей, должен стать предметом международного судебного разбирательства, заявил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его убеждению, подобные процессы позволят мировому сообществу узнать правду о попытках Киева организовать геноцид в Крыму.

Ущерб от блокады полуострова исчисляется триллионами рублей. Этот вопрос должен стать предметом для разбирательства в международных судах. В этом направлении, мне кажется, еще работа предстоит, — сказал Константинов.

Ранее глава крымского парламента заявил, что в Крыму стартовала работа по поиску скрытых активов украинских олигархов, которые долгое время тщательно маскировались. По его словам, наиболее громкие объекты уже национализированы, теперь наступил этап более тонкой работы. Он подчеркнул, что украинский бизнес стремился только вывозить прибыль, ничего не вкладывая в развитие объектов.

С осени 2022 года национализировано более 6 тыс. объектов, принадлежавших 500 физическим и юридическим лицам. Вырученные 13 млрд рублей направлены на нужды участников СВО и строительство социальных объектов.