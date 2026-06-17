Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 10:31

В Крыму предложили судить Украину за блокаду полуострова

Глава парламента Константинов предложил подать в суд на Украину за блокаду Крыма

Вид на Гурзуф и гору Аю-Даг, Крым Вид на Гурзуф и гору Аю-Даг, Крым Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ущерб полуострову от украинской блокады, исчисляющийся триллионами рублей, должен стать предметом международного судебного разбирательства, заявил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его убеждению, подобные процессы позволят мировому сообществу узнать правду о попытках Киева организовать геноцид в Крыму.

Ущерб от блокады полуострова исчисляется триллионами рублей. Этот вопрос должен стать предметом для разбирательства в международных судах. В этом направлении, мне кажется, еще работа предстоит, — сказал Константинов.

Ранее глава крымского парламента заявил, что в Крыму стартовала работа по поиску скрытых активов украинских олигархов, которые долгое время тщательно маскировались. По его словам, наиболее громкие объекты уже национализированы, теперь наступил этап более тонкой работы. Он подчеркнул, что украинский бизнес стремился только вывозить прибыль, ничего не вкладывая в развитие объектов.

С осени 2022 года национализировано более 6 тыс. объектов, принадлежавших 500 физическим и юридическим лицам. Вырученные 13 млрд рублей направлены на нужды участников СВО и строительство социальных объектов.

Регионы
Крым
Украина
блокады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 17 июня: что завтра, головные боли, нервозность
В правительстве России раскрыли планы развития арктического региона
В ОП призвали дать многодетным ипотеку под 0%
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 июня: где сбои в России
Почему не работает Telegram сегодня, 17 июня: замедление, заблокируют ли
Таиланд готов увеличить туристический поток из России
В ОП России дали советы, как правильно организовать клумбу во дворе дома
Политолог ответил, что необходимо для завершения украинского конфликта
Цифровой контроль за строительным мусором упростят в Москве
Российскому бизнесу предложили «ворота» в самом сердце Юго-Восточной Азии
ПВО отразила атаку дрона, летевшего на Москву
Возлюбленного Лерчек проверят из-за тренировок блогерши
Врачи Рошаля два часа собирали ногу подростку после страшного падения
Военэксперт ответил, почему Запад вспомнил о дальнобойном оружии для ВСУ
Россияне ощутили на себе переизбыток яиц
Стало известно, где и когда похоронят звезду «Кухни» и «Интернов» Плетневу
Россия передала Белоруссии новые разведывательные дроны
Тру кабачок и пеку лепешки в духовке: вкусные, нежные и под любую начинку
Нетрезвый пермяк проник в подмосковную школу и уснул на лавке
На Западе раскрыли план Трампа по Ормузу
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.