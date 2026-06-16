В Крыму выявят все скрытые активы украинских олигархов

В Крыму стартовала работа по поиску скрытых активов украинских олигархов, которые долгое время тщательно маскировались, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости. По его словам, наиболее громкие объекты уже национализированы, теперь наступил этап более тонкой работы.

Работа идет скрупулезная, непростая, потому что часто бывают лжесобственники, — сказал Константинов.

Он подчеркнул, что украинский бизнес стремился только вывозить прибыль, ничего не вкладывая в развитие объектов. Украинские собственники раз в три месяца присылали на полуостров неустановленных лиц с единственной задачей — забрать денежную выручку предприятий и вывезти ее за пределы региона. По словам парламентария, именно в этом и заключалась их главная цель, а не в развитии объектов на территории Крыма.

Всего с осени 2022 года национализировано более 6 тыс. объектов, принадлежавших 500 физическим и юридическим лицам. Вырученные 13 млрд рублей направлены на нужды участников СВО и строительство социальных объектов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не предпринимал попыток оспорить решение о национализации его квартиры в поселке Ливадия на южном берегу Крыма. Недвижимость была продана на аукционе за 44,3 млн рублей.