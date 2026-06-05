Раскрыто, сколько выручил Крым от продажи активов украинских олигархов Константинов: Крым от продажи активов украинских олигархов вернул 13 млрд рублей

Республика Крым от продажи имущества, национализированного у украинских олигархов, получила 13 млрд рублей, сообщил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума глава крымского парламента Владимир Константинов. Еще 1,4 млрд рублей поступило от аренды этих объектов.

На 13 миллиардов мы уже продали этого имущества. И на 1,4 миллиарда нам заплатили аренду с этого имущества, — уточнил парламентарий.

По словам Константинова, после национализации многие предприятия вышли из тени, начали платить налоги и получили импульс для развития. Всего национализировано более 6 тыс. объектов, принадлежавших 500 физическим и юридическим лицам, включая квартиру Владимира Зеленского в Ливадии. Средства от продажи направляются на нужды участников спецоперации и строительство социальных объектов.

Ранее сообщалось, что имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло в собственность России. На данный момент ведется работа по его оформлению. Глава региона отметил, что часть национализированного имущества передается в федеральную собственность. Однако большая часть останется в областной юрисдикции.