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12 июля 2026 в 12:17

Европейский олигарх сделал резонансное заявление о западных санкциях

Бизнесмен Пеевски: санкции Запада не работают в Болгарии

Болгария Болгария Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ограничительные меры Запада не действуют в Болгарии, заявил попавший под санкции США и Великобритании болгарский политик и бизнесмен Делян Пеевски изданию Euractiv. Его заявление прозвучало после того, как МВД опубликовало данные о сотнях его авиаперелетов.

В Болгарии не работает ни одна санкция. <...> Моя частная жизнь — это мое личное дело и ничье больше, если при этом не использовались государственные ресурсы, — сказал он.

Ранее группа американских сенаторов объявила о достижении договоренности с администрацией главы США Дональда Трампа по продвижению нового законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. Соответствующее заявление распространили сенаторы Джинн Шахин, Ричард Блюменталь, Роджер Уикер и Линдси Грэм.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов заявил, что, по оценкам ведомства, страны Запада не намерены отказываться от санкционного давления на Москву. Дипломат подчеркнул, что инициатором ограничений была не Россия, и она не считает корректным обсуждать условия их отмены.

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