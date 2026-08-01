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01 августа 2026 в 17:23

Патриарх Кирилл объяснил роль атомной бомбы СССР в защите страны

Патриарх Кирилл заявил, что атомная бомба СССР помешала разрушению государства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Создание атомной бомбы в СССР помешало противникам государства «разрушить и поработить Отечество», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Дивеево. По словам патриарха, успех советских ядерных разработок в Сарове был неслучайным и сыграл важную роль в сохранении страны и народа. Он отметил, что без этих исследований государству могло бы угрожать «самое страшное и опасное разрушение».

Ученые, которые работали здесь, в Сарове, создали нашу русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество. Вот таким образом через труд ученых, инженеров, рабочих, которые здесь трудились, несомненно явилась благодать и милость Божия над страной нашей, — отметил патриарх.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крестного хода от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру заявил, что рад тому, что Россию покинули «не наши люди». При этом, по словам патриарха, уехавшие из страны, вероятно, уже не вернутся обратно.

Общество
патриарх Кирилл
атомные бомбы
СССР
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