Патриарх Кирилл объяснил роль атомной бомбы СССР в защите страны

Создание атомной бомбы в СССР помешало противникам государства «разрушить и поработить Отечество», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Дивеево. По словам патриарха, успех советских ядерных разработок в Сарове был неслучайным и сыграл важную роль в сохранении страны и народа. Он отметил, что без этих исследований государству могло бы угрожать «самое страшное и опасное разрушение».

Ученые, которые работали здесь, в Сарове, создали нашу русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество. Вот таким образом через труд ученых, инженеров, рабочих, которые здесь трудились, несомненно явилась благодать и милость Божия над страной нашей, — отметил патриарх.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крестного хода от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру заявил, что рад тому, что Россию покинули «не наши люди». При этом, по словам патриарха, уехавшие из страны, вероятно, уже не вернутся обратно.