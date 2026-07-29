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29 июля 2026 в 21:19

Патриарх Кирилл изменил место служения митрополиту Илариону

Патриарх Кирилл перевел митрополита Илариона в монастырь в Подмосковье

Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл изменил место служения митрополита Илариона. Вместо храмов в Бразилии архиерей будет находиться в Крестовоздвиженском Иерусалимском ставропигиальном женском монастыре в Подмосковье, сообщили на сайте Московской патриархии. Решение принято в связи с просьбой митрополита предоставить ему возможность оставаться в России для ухода за престарелой матерью, отметили в источнике.

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 29 июля 2026 года в ответ на просьбу пребывающего на покое митрополита Илариона (Алфеева) о предоставлении возможности нахождения в России для заботы о престарелой матери временно приостанавливается действие Патриаршего указа от 3 июня с. г. в части определения места пребывания Его Высокопреосвященства на покое с правом служения в храме апостолов Петра и Павла в г. Санта-Роза и в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова в г. Кампина-дас-Мисойнс (Бразилия), — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что допрос митрополита Илариона в Чехии продолжался более шести часов без перерыва. Священнослужитель был задержан 24 мая. В ходе осмотра в багажнике были обнаружены четыре контейнера с веществом белого цвета, которое отправили на экспертизу.

Позже временному поверенному в делах Чехии был заявлен решительный протест в связи с задержанием митрополита. В МИД России назвали абсурдными и безосновательными обвинения в производстве и обороте наркотиков против православного иерарха.

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Патриарх Кирилл изменил место служения митрополиту Илариону
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