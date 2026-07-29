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29 июля 2026 в 20:52

Над Россией сбили 150 дронов ВСУ за 12 часов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Дежурные средства ПВО за 12 часов сбили 150 украинских БПЛА над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

В течение дня, в период с 08:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 150 украинских БПЛА, — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Калужской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Курской и Ростовской областей. Кроме того, дроны уничтожили в Крыму, Удмуртии, Краснодарском и Пермском краях.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что при ударе беспилотника по частному дому в Керчи пострадала семья из четырех человек. Также он заявил, что после атаки на многоквартирный дом пострадали 10 человек. Позже помощник главы региона Ольга Курлаева уточнила, что среди госпитализированных оказался девятилетний мальчик, чье состояние медики оценили как крайне тяжелое.

До этого стало известно, что в Белгородском регионе в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ погиб мирный житель. В поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, водитель получил смертельные ранения и скончался до прибытия врачей.

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