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29 июля 2026 в 14:44

Осужденному экс-замминистра обороны снизили срок почти в два раза

Экс-замминистра обороны Попову сократили срок с 19 до 10 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Бывшему заместителю министра обороны России Павлу Попову сократили срок лишения свободы с 19 до 10 лет, сообщил РИА Новости адвокат Денис Сагач. Попов был осужден за взяточничество, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.

В виду чрезмерной суровости снизили по каждой из статей УК, а по совокупности наказаний путем их частичного сложения окончательное составило 10 лет. Мы в любом случае приветствуем эту гуманность. Будем ли мы обжаловать дальше в кассационной инстанции — примем решение после изучения текста судебного постановления, — сказал собеседник.

Помимо лишения свободы суд назначил бывшему замминистра обороны штраф в размере 85 млн рублей. Попова также лишили звания генерала армии в отставке, государственных наград и орденов, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за содержащейся в его материалах служебной тайны.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год Попов вносил в документацию фиктивные данные о якобы выполненных строительных работах в парке «Патриот». Как установили следователи, ущерб составил более 25 млн рублей. Также осужденный получил от гендиректора стройфирмы взятку на сумму более 45 млн рублей за свое покровительство и автомобиль Lexus.

Ранее Попов выступил с последним словом в 235-м гарнизонном военном суде, где рассматривалось его дело о взятках и должностных преступлениях. Обвиняемый не признал вину. Он также попросил суд учесть его заслуги и вклад в развитие Минобороны.

Общество
Павел Попов
Минобороны
взятки
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