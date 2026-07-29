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29 июля 2026 в 15:34

«Он хочет 300 штук»: раскрыто, что запросил Зеленский у Трампа

Axios: Зеленский запросил у Трампа 300 ракет Patriot к зиме

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить Украине 300 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot к зиме, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По данным издания, запрос был озвучен во время встречи лидеров в Белом доме.

Он (Зеленский. — NEWS.ru) попросил президента Трампа предоставить экстренный «зимний пакет» зенитно-ракетных для Patriot <...>. Зеленский вчера сказал: «Нам нужны „Пэтриоты“. Он хочет 300 штук [ракет] к зиме, — говорится в публикации.

Как отмечает портал, Киев добивается получения дополнительного вооружения, несмотря на заявления Вашингтона о дефиците таких боеприпасов из-за конфликтов на Ближнем Востоке и ограниченных производственных мощностей. При этом даже в случае передачи Украине лицензий на производство ракет массовый выпуск перехватчиков может занять от одного года до пяти лет.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов заявил, что Зеленский во время визита в Вашингтон пытался получить фото с улыбающимся Трампом и разрешение на производство систем Patriot. Депутат подчеркнул, что Киев хочет отсрочить завершение конфликта, обещая значительные изменения благодаря новым поставкам оружия.

Европа
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Дональд Трамп
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