Проблемы с бензином в России
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29 июля 2026 в 16:18

Хакеры превратили недолив бензина на АЗС в многомиллионный бизнес

Хакеры помогли похитить топливо на 60 млн рублей на АЗС Ставрополья

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
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В Ставрополе осудили организатора и 13 участников преступного сообщества, которые недоливали топливо на автозаправках, сообщила прокуратура Ставропольского края в МАКСе. Схема действовала на 17 станциях, а ущерб клиентам превысил 60 млн рублей.

В преступное сообщество входили менеджеры заправок, программисты, хакеры и операторы АЗС. С 2014 по 2017 год они использовали специальный программно-аппаратный комплекс, который позволял незаметно недоливать клиентам оплаченное топливо.

Процент недолива составлял от 3% до 5%, в связи с чем без применения специального оборудования выявить его было практически невозможно, — сообщили в прокуратуре.

Организатора приговорили к 14 годам и шести месяцам колонии строгого режима и штрафу 1 млн рублей. Еще 11 фигурантов получили от 7 до 13 лет колонии и штрафы от 250 тыс. до 700 тыс. рублей. Двоим назначили условные сроки от трех лет и шести месяцев до четырех лет и шести месяцев, а также штрафы по 150 тыс. рублей.

Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов заявил, что проблему недолива бензина на автомобильных заправочных станциях России нельзя назвать масштабной. По его мнению, владельцам АЗС невыгодно умышленно идти на нарушения и заливать клиентам меньше бензина. Если такое и происходит, то это частные случаи, добавил он.

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бензин
АЗС
хакеры
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