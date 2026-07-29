«Сразу в психушку»: Сябитова раскрыла любопытный нюанс своего завещания Дети Сябитовой могут отправить ее в психлечебницу, если соберется выйти замуж

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова призналась NEWS.ru на премьере фильма «За любовь!», что если соберется вступить в брак с молодым партнером, то сын и дочь имеют право отправить ее на принудительное лечение. Этот нюанс, по словам телеведущей, она прописала в своем завещании.

Мной написано завещание, где четко прописано: как только я найду себе молодого, меня сразу — в психушку. Ляпнула, подписала, все теперь. Чтобы никакой муж не мог потом претендовать на мое имущество и в случае моей смерти делить его с моими детьми, — поделилась Сябитова.

Она добавила, что в вопросах выбора партнера придерживается принципа «молодые для молодых». В солидном возрасте вступление в брак с мужчиной значительно моложе выглядит неестественно, подчеркнула 65-летняя собеседница. Вместе с тем, по ее мнению, поиск ровесников также сопряжен с рядом сложностей.

Вы думаете, я хочу со стариками спать? Но молодых трогать нельзя… Сама я никаких личных советов детям не даю, какое мое собачье дело? Спать-то им со своим избранником, жить-то им. Мало ли что я ей насоветую, — заключила собеседница.

Ранее Сябитова рассказала, что не хочет тратить энергию на отношения с противоположным полом. Она отметила, что свободное время посвящает детям и внукам.

Также она выразила мнение, что певцу Филиппу Киркорову подойдет женщина для совместного проживания, а не для брака. При этом сваха отметила, что у артиста и так все хорошо в плане личной жизни.