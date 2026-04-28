Как получить наследство: кому полагается, какие документы нужны

После того как человек уходит из жизни, его родным приходится заниматься разными официальными делами. Одно из самых важных — оформление наследства. Из-за большого количества бумаг этот процесс может показаться затяжным и запутанным. На самом деле все не так страшно, как кажется. Рассказываем, в какие сроки и каким образом нужно вступить в наследство после смерти родного человека.

Что такое наследство и кому оно положено

Прежде чем говорить о том, как оформить наследство, давайте разберемся в базовых вещах. Наследство — это все, чем владел умерший: квартиры, дома, машины, другой транспорт, деньги на счетах, доля в бизнесе, а также некоторые обязательства (например, выплата чужих долгов или кредитов). Умершего человека называют наследодателем, а тех, кто получает его имущество и обязанности, — наследниками.

Как правило, наследниками бывают близкие родственники и люди, которые находились на иждивении у покойного. Но иногда (если есть завещание или наследственный договор) имущество может достаться и чужому человеку, скажем, приятелю умершего. Если завещание или договор составлены по всем правилам и заверены, то распределение наследства происходит согласно воле усопшего.

Если же завещания нет, то наследников определяет Гражданский кодекс, выстраивая их в порядке очереди. В первую очередь наследство делят между собой:

дети;

мать и отец;

муж или жена.

Следом идут:

полнородные и неполнородные братья и сестры;

дедушки, бабушки, племянники и племянницы;

дяди и тети;

прабабушки и прадедушки;

более дальние двоюродные родственники;

отчим, мачеха, пасынки и падчерицы.

Отдельно стоит упомянуть нетрудоспособных иждивенцев. Им необязательно быть родственниками: достаточно, чтобы они жили вместе с покойным не меньше года. Такие люди имеют право на обязательную долю наследства (даже если в завещании о них ничего не сказано). Главное условие — нетрудоспособность. К ним относятся:

несовершеннолетние;

пенсионеры;

инвалиды I, II и III групп.

Имущество из завещания могут затронуть только в том случае, если незавещанного имущества не хватит, чтобы покрыть обязательную долю. Допустим, ребенку по завещанию оставлена квартира. Тогда иждивенец может получить незавещанные вещи, например автомобиль. Если же доли оказываются несоразмерными, нотариус делит и завещанную квартиру. Когда возникают споры, родственникам и иждивенцам приходиться разбираться в суде.

Кстати, некоторые родственники могут лишиться права на наследство. Они не получат имущество умершего, если умышленно уничтожили завещание или подделали его, совершили преступление против наследодателя или других наследников, не исполняли свои обязанности (например, были лишены родительских прав).

И последнее: принимать наследство — это право, а не обязанность. Наследство переходит целиком, а не по частям. Нельзя, например, забрать квартиру, но отказаться от долгов покойного. Поэтому иногда, если долгов слишком много, наследники вообще отказываются от всего — и от имущества, и от обязательств. Если в итоге наследство никому не нужно, оно отходит государству.

Как вступить в наследство после смерти близкого

Итак, с основными понятиями разобрались. Теперь о том, как вступить в наследство после того, как умер близкий человек. Первым делом нужно записаться к нотариусу. Его выбирают по последнему адресу регистрации усопшего. Например, если наследодатель был прописан в Москве, то можно идти к любому нотариусу в Москве.

Есть еще так называемое фактическое принятие наследства. Это значит, что человек сразу начинает пользоваться имуществом: содержит его в порядке, оплачивает счета, делает ремонт, гасит долги умершего. Если потребуется (например, в случае суда с другими родственниками), подтвердить этот факт помогут чеки за коммуналку, замену замков, ремонтные работы и так далее.

Сроки вступления в наследство

Вступать в наследство можно сразу после смерти близкого (или после того, как суд признает его умершим — если человек, скажем, пропал без вести). У наследников есть полгода, чтобы прийти к нотариусу. В противном случае вопрос придется решать через суд.

И еще: сколько времени в целом занимает вступление в наследство? Чаще всего свидетельство о праве на наследство выдают после того, как пройдет полгода со дня смерти наследодателя.

Как вступить в наследство по завещанию после смерти близкого

Продолжаем разбираться с процедурой. Сначала узнаем, как оформить наследство по завещанию после смерти родного человека. Имущество достается тем, кто указан в завещании, заверенном нотариусом, а также нетрудоспособным иждивенцам (если они есть).

Имейте в виду: вы можете даже не знать, что завещание существует. Чтобы это проверить, достаточно подать нотариусу соответствующий запрос. Он проверит Единую информационную систему нотариата. Если завещание действительно составлено, вам выдадут справку, где оно находится и где его можно забрать.

Итак, завещание у вас на руках. С ним и нужно идти к нотариусу. Кроме того, при себе надо иметь:

паспорт;

оригинал свидетельства о смерти (его выдадут в ЗАГСе);

справку о последнем месте проживания умершего;

документы на недвижимость и движимое имущество покойного.

Лучше заранее позвонить в нотариальную контору и уточнить, какие именно бумаги принести. Иногда нотариус сразу просит выписку из ЕГРН, сберегательные книжки и прочее. Если у вас их нет, нотариус может сам сделать запрос. Во время первого визита вы пишете заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Затем, после проверки всех документов, нужно оплатить госпошлину. Ее размер зависит от степени родства:

супруг, супруга, дети, братья и сестры платят 0,3% от стоимости наследства (но не больше 100 тыс. рублей);

все остальные наследники — 0,6% от наследства (но не больше 1 млн рублей).

Пошлину не платят несовершеннолетние наследники, а также те, кто жил на территории, которая переходит по наследству (например, вместе с умершим в его квартире).

Основная работа сделана. Спустя полгода после смерти близкого останется лишь получить главный гербовый документ — свидетельство о праве на наследство по завещанию. В нем указано:

кто выдал свидетельство (нотариус);

кто наследодатель;

кто наследник;

какое именно имущество переходит к наследнику.

Как вступить в наследство без завещания

Теперь рассмотрим, как вступить в наследство после смерти близкого, если завещания нет. Действия те же: сначала записываетесь на прием к нотариусу.

Но список документов меняется. В дополнение к уже названным бумагам нужно взять документы, которые подтверждают родство. А именно свидетельства:

о рождении;

об усыновлении или удочерении;

о браке.

Если вы меняли имя, фамилию или отчество, потребуется еще свидетельство о перемене имени.

Дальше все так же: подаете заявление, потом сбор и проверка документов, затем оплата госпошлины. А через полгода нотариус оформит и выдаст свидетельство о праве на наследство по закону.

Как оформить на себя имущество, полученное по наследству

И последнее — что делать с самим унаследованным имуществом. Если это недвижимость, право собственности нужно зарегистрировать в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Обращаться придется в местное отделение Росреестра или в любой МФЦ.

Если вам досталась машина, нужно подать документы в ГИБДД. При себе иметь: паспорт, свидетельство о праве на наследство, ПТС и СТС. На обращение в ГИБДД дается 10 дней с момента вступления в наследство. Для других видов транспорта требования свои. Уточнить их лучше у нотариуса.

Итак, мы рассказали о правилах оформления наследства. Всей процедурой заведует нотариус. Поэтому на первом этапе нужно просто прийти к нему и написать заявление. А дальше — выполнять его указания: приносить документы, платить пошлину и так далее.

