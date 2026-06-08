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08 июня 2026 в 06:00

Нутрициолог объяснила, почему опасно заменять полноценный ужин смузи

Нутрициолог Желянина: фруктовый смузи вместо ужина приведет к дефициту белка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Регулярная замена полноценного ужина фруктовым смузи может привести к серьезному дефициту белка в организме, заявила NEWS.ru нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина. По ее словам, большинство популярных рецептов состоят преимущественно из фруктов, а это дает организму лишь быстрый скачок сахара вместо необходимых питательных веществ.

Для многих смузи — символ здорового образа жизни. Летом многие выбирают этот напиток вместо ужина в надежде снизить вес и разгрузить пищеварение. Может ли смузи заменить полноценный прием пищи? Ответ зависит от состава. Если в основе смузи не только фрукты, но и источники белка, клетчатки и полезных жиров, то вполне. Однако большинство из них состоят преимущественно из фруктов. В результате организм получает большое количество простых сахаров при минимальном содержании белка. Такой ужин быстро повышает уровень глюкозы в крови, а чувство сытости проходит через час или два. Если регулярно заменять ужин только фруктовым смузи, со временем можно столкнуться с дефицитом белка, — пояснила Желянина.

По ее словам, белок необходим для поддержания мышечной массы, синтеза гормонов, работы иммунной системы и процессов восстановления организма. Нутрициолог добавила, что идеальный вариант смузи — сочетание овощей, зелени, ягод с низким гликемическим индексом.

Ранее диетолог Дарья Русакова заявила, что овсянка или зеленый смузи — блюдо и напиток, которые принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выбирает в качестве утреннего приема пищи, — будут полезны только как часть сбалансированного завтрака. Однако, по ее словам, по отдельности они не смогут обеспечить организм всем необходимым в начале дня.

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