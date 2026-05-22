Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 11:41

Диетолог ответила, так ли на самом деле полезны овсянка и смузи на завтрак

Диетолог Русакова: овсянка или смузи будут полезны только как часть завтрака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Овсянка или зеленый смузи — блюдо и напиток, которые принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выбирает в качестве утреннего приема пищи, будут полезны только как часть сбалансированного завтрака, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Дарья Русакова. Однако по отдельности они не смогут обеспечить организм всем необходимым в начале дня.

Главный недостаток [зеленого смузи и овсянки] — низкое содержание белка, что особенно важно для поддержания мышечной массы, обмена веществ и длительного насыщения. Для некоторых здоровых людей такой завтрак может быть полезен, но при наличии заболеваний или особых требований к рациону его стоит корректировать. Универсальных решений не существует — идеальный завтрак всегда подбирается с учетом личных целей и состояния здоровья человека, — отметила Русакова.

Врач добавила, что зеленый смузи действительно обладает рядом полезных свойств: он поддерживает иммунитет и водный баланс, способствует очищению организма. Однако в этом напитке крайне мало не только белков, но и ценных жиров, а также важных микроэлементов. Овсянка, в свою очередь, улучшает углеводный и липидный обмен, пищеварение и дает чувство сытости. Но, как и в смузи, в ней дефицит протеинов, предупредила специалист.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что людям с заболеваниями нервной системы нельзя злоупотреблять чаем. Этот напиток следует осторожнее пить и тем, у кого есть нарушения сердечно-сосудистой системы.

Здоровье
рацион
диетологи
питание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нам придется»: Рубио рассказал о труднорешаемой проблеме США и Ирана
Глава Россельхознадзора раскрыл истинную причину запрета цветов из Армении
Эксперт рассказала, где недорого отдохнуть на море в июне
Эндокринолог объяснила, симптомом каких заболеваний может быть бессонница
«Били прицельно»: ООН призвали осудить Киев за удар по колледжу в ЛНР
Водителям назвали нарушения, которые гарантированно приведут к потере прав
ВСУ потеряли две роты солдат в боях в Запорожской области
«Мы наблюдаем»: Бородин раскрыл подробности иска к комику Незлобину
Появились детали ДТП с участием самосвала и пассажирского автобуса в Москве
Глава ФПБК объяснил, почему Пугачева с тростью не достойна жалости
В Госдуме ответили на слова Буданова об Украине как прародительнице Руси
Стало известно о телефонном разговоре Путина с иностранным лидером
В России могут ужесточить наказание для торговцев микрозаймами
В Кызыле сотрудников детсада уволили после жалоб на уколы детям
Шереметьевские таможенники нашли в рюкзаке пассажирки 1,2 кг лома серебра
В Госдуме ответили на критику спектакля «Гамлет»
«Результат с любым тренером»: Дементьев о доминировании «Локомотива» в КХЛ
Магнитные бури сегодня, 22 мая: что будет завтра, мигрени, головокружение
Стало известно, каких специалистов могут привлечь к поискам семьи Усольцевых
Лавров уличил Запад в планировании нападения на Россию
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.