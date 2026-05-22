Диетолог ответила, так ли на самом деле полезны овсянка и смузи на завтрак

Диетолог ответила, так ли на самом деле полезны овсянка и смузи на завтрак Диетолог Русакова: овсянка или смузи будут полезны только как часть завтрака

Овсянка или зеленый смузи — блюдо и напиток, которые принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выбирает в качестве утреннего приема пищи, будут полезны только как часть сбалансированного завтрака, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Дарья Русакова. Однако по отдельности они не смогут обеспечить организм всем необходимым в начале дня.

Главный недостаток [зеленого смузи и овсянки] — низкое содержание белка, что особенно важно для поддержания мышечной массы, обмена веществ и длительного насыщения. Для некоторых здоровых людей такой завтрак может быть полезен, но при наличии заболеваний или особых требований к рациону его стоит корректировать. Универсальных решений не существует — идеальный завтрак всегда подбирается с учетом личных целей и состояния здоровья человека, — отметила Русакова.

Врач добавила, что зеленый смузи действительно обладает рядом полезных свойств: он поддерживает иммунитет и водный баланс, способствует очищению организма. Однако в этом напитке крайне мало не только белков, но и ценных жиров, а также важных микроэлементов. Овсянка, в свою очередь, улучшает углеводный и липидный обмен, пищеварение и дает чувство сытости. Но, как и в смузи, в ней дефицит протеинов, предупредила специалист.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что людям с заболеваниями нервной системы нельзя злоупотреблять чаем. Этот напиток следует осторожнее пить и тем, у кого есть нарушения сердечно-сосудистой системы.