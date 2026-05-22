22 мая 2026 в 06:00

Нутрициолог объяснила, как правильно пить в жару

Нутрициолог Яблокова посоветовала не пить много воды разом в жару

В жару не рекомендуется пить много воды сразу, чтобы избежать вреда для организма, заявила NEWS.ru тренер, нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, жидкость необходимо равномерно дозировать в течение суток, а также избегать употребления соленых продуктов.

В жару лучше не выпивать много воды разом, а распределять ее равномерно в течение дня. Основную часть жидкости следует выпивать в первую половину дня, а вечером пить меньше, чтобы не создавать лишнюю нагрузку перед сном. Особенно важно не налегать на воду на ночь, если и так имеется склонность к утренней отечности. Следует не забывать о физической нагрузке и больше двигаться. Это поможет улучшить кровообращение и разогнать лимфу. Также необходимо следить за питанием и избегать вредной, соленой и сладкой пищи, — поделилась Яблокова.

Ранее терапевт Евгений Фомин заявил, что жара вызывает значительные нарушения в функционировании нейромедиаторов мозга и приводит к обезвоживанию организма. По его словам, в такие дни люди становятся более раздражительными и рассеянными.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
