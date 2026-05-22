500 рублей за 3 пломбира. Цены на мороженое летом 2026-го: когда их снизят

Пломбир по 500 рублей за три штуки возмутил депутатов. По мнению лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, с ценами на мороженое в городских парках и общественных местах пора наводить порядок. Разбираемся, насколько обоснован летний ценник и когда любимое лакомство россиян подешевеет.

Чем Миронова не устраивают цены на мороженое

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что траты семьи из трех человек на мороженое в местах отдыха «уже могут превысить 400–500 рублей». Такая стоимость, по мнению парламентария, абсолютно неприемлема. В беседе с NEWS.ru политик подчеркнул, что порядок нужно наводить не только с холодным лакомством, но и с питьевой водой.

«Ценник сегодня запредельный. За обычную бутилированную воду в парках с людей дерут по 200–300 рублей за полулитровую бутылку. За мороженое — еще больше. А тем, кто недоволен, внаглую говорят: „Не хочешь — не покупай“», — возмутился Миронов.

По его словам, «Справедливая Россия» призывает Минпромторг и отраслевые ассоциации провести разъяснительную работу с производителями, которые «хотят в жаркий сезон побольше срубить деньжат».

Парламентарий также предложил обязать администрации парков и зон отдыха устанавливать на лето бесплатные кулеры и питьевые фонтанчики. «Пусть будет какой-то разумный минимум для продажи мороженого, бутилированной воды и прочих востребованных товаров», — резюмировал Миронов.

Почему нельзя снизить цены на мороженое прямо сейчас

Экономист, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина и член Генсовета «Деловой России» Олег Николаев заметил в беседе с NEWS.ru, что мороженое — это не электроэнергия и не газ, здесь нет субъекта монополии.

«В России около четырех сотен производителей мороженого. В обычном магазине средний по качеству стаканчик стоит 70–100 рублей. Есть производители, которые делают ставку на натуральные компоненты, там цена доходит до 150 рублей», — уточнил эксперт.

По его мнению, резкого скачка цен из-за жары не будет: рынок не страдает от дефицита, а колебания спроса не влекут за собой существенного изменения стоимости.

Упадут ли цены на мороженое в России осенью

По словам эксперта ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурада Белхароева, стоимость мороженого ежегодно увеличивается перед началом сезона. Сейчас в ЦФО установилась жаркая погода, спрос на сладость вырос, и производители с продавцами поэтапно поднимают цены на 20–25%.

«Если говорить об объективных причинах резкого подорожания, то их нет. Просто наступил сезон, и бизнес хочет заработать. Как только жара спадет и потребление снизится, стоимость начнет падать», — считает собеседник NEWS.ru.

Кроме того, эксперт напомнил о ежегодном росте издержек: электроэнергия, топливо, транспортировка и поддержание холодовой цепи — все это требует денег.

По прогнозам Белхароева, осенью, когда мороженое перестанет быть таким востребованным, как в жару, цены стабилизируются и останутся на этом уровне до следующего летнего сезона. «Говорить о конкретной стоимости сложно: она сильно варьируется в зависимости от места продажи. Оптовая и розничная цены отличаются в том числе из-за аппетитов ретейлеров, которые порой накручивают до 100%», — пояснил эксперт.

Особенно дорого мороженое обходится покупателям в парковых зонах, на пляжах и в зоопарках — там из-за высокого спроса продавцы стремятся заработать максимально.

Как жара в Москве бьет рекорды

Тема мороженого стала особенно острой не случайно. В Москве в третью неделю мая держится аномальная жара. По данным синоптиков, 21 мая воздух в столице прогрелся до +30–31 градуса, что на 8–9 градусов выше климатической нормы.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений сообщил, что в четверг, 21 мая, в Москве пал суточный рекорд жары 2014 года — столбики термометров поднялись до +29,2 градуса.

Жара простится с москвичами не сразу. По прогнозам Гидрометцентра, пятница, 22 мая, станет последним днем с высокой температурой, а уже в выходные начнется резкое похолодание до +16–21 градуса, которое принесет с собой дожди и грозы.

