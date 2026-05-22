Рейтинги зашкаливают: АдГ покоряет Германию. Что это значит для РФ

Политический поворот в ФРГ неизбежен, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель. Так она прокомментировала результаты соцопроса, показавшего рекордный уровень поддержки АдГ среди немецких граждан. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: у правых есть неплохие шансы победить на следующих выборах, однако сформировать правительство им будет очень сложно. Кто и как постарается помешать партии и что изменится в ФРГ, если она все же придет к власти, — в материале NEWS.ru.

Что в АдГ сказали о будущем Германии

В середине мая социологический институт INSA опубликовал результаты опроса, который показал, что правящая коалиция ФРГ в составе ХДС/ХСС и СДПГ продолжает терять свои позиции среди избирателей. В общей сложности за нее на данный момент готовы проголосовать лишь 34% немецких граждан. При этом по отдельности рейтинг партии Мерца составляет 22%, а СДПГ — всего 12%. В то же время исследование зафиксировало новый рекордный уровень поддержки «Альтернативы для Германии» — 29%.

Комментируя результаты опроса, сопредседатель АдГ Алиса Вайдель написала в соцсети Х: «Политический поворот неизбежен — мы вновь поставим интересы нашей страны и наших граждан на первое место».

Сама Вайдель, по подсчетам аналитиков INSA, сейчас входит в топ-5 популярных политиков ФРГ: она поднялась с восьмой строчки рейтинга на четвертую. На первой позиции — глава немецкого Минобороны Борис Писториус, дальше следуют два премьер-министра федеральных земель.

О смене политического ландшафта в ФРГ заявляет и руководитель INSA Герман Бинкерт. По его оценке, в будущем основная предвыборная борьба в стране будет идти исключительно между правым флангом в лице АдГ и левоцентристами из партии «Зеленые». Уровень поддержки последних, согласно данным опросов, сейчас составляет 14%.

Как меняется политика Германии

В феврале 2025 года в Германии состоялись досрочные парламентские выборы, на которых партия Вайдель заняла второе место с результатом 20,8%, уступив лишь блоку ХДС/ХСС. Однако The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что правые намерены прийти к власти в стране в 2026 году — они рассчитывают на распад «хрупкой» правящей коалиции, который позволит им получить контроль над федеральным правительством.

Политолог-европеист доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что пока рассчитывать на перехват партией АдГ контроля над правительством не стоит.

«Правые могли бы победить на выборах — такой прецедент уже был в Австрии, где победила правая „Партия свободы“. Вот только в правительство ее не пустили. Думаю, так же будет и с АдГ», — считает он.

Трухачев рассказал, что для попадания в правительство партия или партийный союз должны иметь в парламенте более 50% голосов.

«Если в Германии победит АдГ, то тут же появится коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ. А значит, АдГ правительство сформировать не сможет», — пояснил эксперт.

По его мнению, германские политические элиты повторят «французский кульбит», когда в первом туре президентских выборов в Пятой республике большинство голосов набирает правая Марин Ле Пен, а потом все объединяются, чтобы не допустить ее победы во втором туре. При этом Трухачев отметил, что усилить позиции АдГ могло бы резкое усугубление миграционного кризиса в ФРГ.

«Если, например, [мигранты] устроят несколько терактов, немецкий народ повально пойдет голосовать за АдГ. Потому что борьба с миграцией в их программе — главный пункт», — заметил он.

Что будет, если «Альтернатива для Германии» придет к власти

В АдГ неоднократно выступали за восстановление экономических связей Германии с Россией. Так, партия призывала включить РФ в общеевропейский мирный порядок и немедленно прекратить поставки оружия Украине.

«Только так мы сможем обеспечить долгосрочный мир и стабильность в Германии и Европе», — сказано в заявлении партии в соцсети Х от мая 2025 года.

Однако Трухачев сомневается, что приход правых к власти сильно изменил бы внешнеполитический курс Германии.

«Не надо думать, что если АдГ — правая партия, то она за Россию. Пророссийских настроений в ней придерживаются примерно 10% состава. Еще 30% настроены антироссийски, а 60% — „болото“», — рассказал европеист.

Он считает, что при АдГ ни на восстановление работы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», ни на перезапуск сотрудничества ФРГ с Россией рассчитывать не стоит.

«Большинство немцев, к сожалению, русофобы. Да, они не хотят с нами воевать — потому что боятся. Но и дружить не хотят тоже. Германия вернулась в свое привычное антироссийское состояние, в котором она пребывала на протяжении многих веков. Россия для нее — и восточный варвар, и конкурент одновременно. Поэтому — никакого сотрудничества», — подчеркнул Трухачев.

Элитолог кандидат политических наук Дмитрий Журавлев считает иначе. По его словам, правые силы, как правило, придерживаются консервативных взглядов и настроены реалистично. Яркий пример — экс-глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

«Его логика была такая: я русских не люблю, но газ покупать буду, потому что моей стране это выгодно, а Европа пусть заткнется», — пояснил собеседник NEWS.ru.

«Альтернатива для Германии», по мнению эксперта, может поступить таким же образом. Он напомнил, что экономика ФРГ стремительно увядает — спасти ее могло бы возвращение дешевых российских энергоресурсов.

«Но вопрос в том, что будет, если германская экономика действительно восстановится. Когда-то Адольф Гитлер выстраивал хорошие отношения с СССР, а потом Германия, усилившись, на нас напала. Сегодня историческая и политическая ситуация совсем иная. Но история порой ходит по кругу», — заключил аналитик.

