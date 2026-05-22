22 мая 2026 в 03:13

«Новая веха»: в Китае назвали поворотное событие в ходе спецоперации

Sohu: ликвидация F-16 истребителем Су-35 в зоне СВО стала поворотным моментом

F-16
Уничтожение украинского F-16 российским истребителем Су-35 стала событием, меняющим ход конфликта, пишет китайское издание Sohu. По мнению авторов, этот случай не только подчеркивает слабость украинской авиации, но и демонстрирует технологическое превосходство российских ВКС.

Журналисты назвали произошедшее новой вехой в истории воздушных боев. Как отмечается в публикации, у ВСУ сейчас насчитывается лишь около 30 таких машин, причем их эксплуатация серьезно затруднена из-за нехватки запчастей и низкого уровня подготовки пилотов.

Сбитие F-16 истребителем Су-35 — это поворотное событие в российско-украинском конфликте, а также новая веха в истории современных воздушных боев. Это наглядная демонстрация эффективности российских авиационных ракет большой дальности, — уточняется в сообщении.

Российские Воздушно-космические силы прочно удерживают инициативу в воздухе, имея как численное, так и качественное преимущество. Авторы Sohu подчеркивают, что исход боя наглядно доказывает решающую роль технологического превосходства в современных воздушных конфликтах.

F-16 был сбит ракетой над Сумской областью. По данным очевидцев из Кролевца, истребитель летел со стороны авиабазы в Нежине.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов обратил внимание, что ВСУ выдают разработки Соединенных Штатов и Франции за свои авиабомбы. По его словам, Киев копирует зарубежное оружие, применяя советские технологии.

