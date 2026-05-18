День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 15:03

«Не удивляет»: военэксперт о разработке новых украинских авиабомб

Военэксперт Кнутов: ВСУ выдают разработки США и Франции за свои авиабомбы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины выдают разработки Соединенных Штатов и Франции за свои авиабомбы, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Киев копирует зарубежное оружие, применяя советские технологии.

Украина закупает американские и французские авиабомбы [JDAM и AASM Hammer]. Путем обратного инжиниринга сделать их копию несложно, используя старые советские ФАБ-250 или ФАБ-500 и установив на них соответствующие модули планирования и коррекции. Киев это и сделал, выдавая опять же западную американскую или французскую разработку за свою. Нас это не удивляет. В качестве носителя будет, скорее всего, самолет F-16. Могут быть и Су-27. Применять эти бомбы ВСУ будут на линии боевого соприкосновения. Киевский режим уже использовал подобное оружие, — прокомментировал Кнутов.

Он подчеркнул, что Киев стремится уменьшить объем закупок иностранных бомб и заменить их отечественными аналогами, чтобы сэкономить средства. В связи с этим, по словам эксперта, производство такого типа вооружения, вероятно, будет организовано не на территории Украины, а в одной из соседних стран.

Ранее глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров заявил, что первая управляемая авиабомба украинского производства успешно прошла испытания и уже закуплена ведомством. По его словам, боеприпас готов к использованию в боевых условиях и способен поражать цели на расстоянии до нескольких десятков километров.

Европа
Украина
США
Киев
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач перечислила способы защиты детей от комаров
Россия и Китай подпишут рекордное число документов в ходе визита Путина
Мать опознала по тату: боксера расчленили после поражения в бою
Летний зной, ливни и первые ночные заморозки: погода в Москве в сентябре
Ушаков объяснил, чем союз России и Китая важен для всего мира
Раскрыт состав делегации Путина в Китае
Ушаков раскрыл, что Путин и Си Цзиньпин обсудят во время встречи
Латвийская нефтебаза закрылась после прилета украинских дронов
В Кремле раскрыли цель сотрудничества России и Китая
Врач объяснила, как позаботиться о питомцах во время поездки в жару
Ушаков: нет никакой увязки между визитами в Китай Трампа и Путина
Ушаков описал отношения России и Китая в нескольких словах
Выругавшийся на встрече с Хинштейном чиновник объяснил, к кому обращался
Врач рассказал, как открывать купальный сезон без вреда для здоровья
Суд принял решение по мере пресечения для экс-замгубернатора Кубани
В Зеленограде местная жительница спасла собаку из-под колес грузовика
«Таблеточки помогают не всегда»: Симоньян пошутила про истерику Пашиняна
Врач дал ценный совет, как защитить кожу в жару
Российским спортсменам вернули флаг и гимн: кого это коснулось
Раскрыт размер выплат семьям погибших при атаках ВСУ в Самарской области
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.