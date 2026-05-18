«Не удивляет»: военэксперт о разработке новых украинских авиабомб

Вооруженные силы Украины выдают разработки Соединенных Штатов и Франции за свои авиабомбы, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Киев копирует зарубежное оружие, применяя советские технологии.

Украина закупает американские и французские авиабомбы [JDAM и AASM Hammer]. Путем обратного инжиниринга сделать их копию несложно, используя старые советские ФАБ-250 или ФАБ-500 и установив на них соответствующие модули планирования и коррекции. Киев это и сделал, выдавая опять же западную американскую или французскую разработку за свою. Нас это не удивляет. В качестве носителя будет, скорее всего, самолет F-16. Могут быть и Су-27. Применять эти бомбы ВСУ будут на линии боевого соприкосновения. Киевский режим уже использовал подобное оружие, — прокомментировал Кнутов.

Он подчеркнул, что Киев стремится уменьшить объем закупок иностранных бомб и заменить их отечественными аналогами, чтобы сэкономить средства. В связи с этим, по словам эксперта, производство такого типа вооружения, вероятно, будет организовано не на территории Украины, а в одной из соседних стран.

Ранее глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров заявил, что первая управляемая авиабомба украинского производства успешно прошла испытания и уже закуплена ведомством. По его словам, боеприпас готов к использованию в боевых условиях и способен поражать цели на расстоянии до нескольких десятков километров.