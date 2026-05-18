Раскрыт размер выплат семьям погибших при атаках ВСУ в Самарской области Семьям погибших при атаках ВСУ в Самарской области выплатят по 1,5 млн рублей

Выплаты родственникам погибших при атаках ВСУ в Самарской области составят 1,5 млн рублей, следует из указа губернатора региона Вячеслава Федорищева. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно указу, при наличии нескольких членов семьи единовременная социальная выплата предоставляется им в равных долях.

Членам семей граждан Российской Федерации, погибших в результате атаки беспилотного летательного аппарата на территории Самарской области, признанной террористическим актом, в период с 22 апреля 2026 года по 15 мая 2026 года <…> размер единовременной социальной выплаты <…> составляет 1 567 500 рублей, — сказано в указе.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали город Новокуйбышевск. Кроме того, обломки одного из дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. Одну из пострадавших потребовалась помощь медиков.

Также в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома. На месте происшествия работали девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф.