13 мая 2026 в 15:13

В Самарской области решили судьбу семи фигурантов дела о коррупции в ГУ МЧС

Фигуранты дела о коррупции в самарском ГУ МЧС получили до восьми лет колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ленинский районный суд Самары вынес приговор семерым фигурантам уголовного дела о коррупции в Главном управлении МЧС по Самарской области, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Подсудимые получили сроки от четырех до восьми лет лишения свободы.

На скамье подсудимых оказались бывший начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко, экс-начальник 3-го пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший глава городского отдела надзорной деятельности ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-начальник УФМС по региону Игорь Дахно, бывший сотрудник эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой, а также замдиректора МБУ Самары «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин. Их обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Вместе с ними судили предпринимателей Елену Тютюнник и Наталью Фроловскую. Так, Фроловской вменяли один эпизод дачи взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а Тютюнник — шесть таких эпизодов.

Зинин Д., Мамыкин А., Дахно И., Луговой Е., Палушкин А., Фроловская Н. и Тютюнник Е. признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет, — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что самое суровое наказание получил Олег Бойко. Его приговорили к 11 годам колонии и назначили штраф в размере 293,8 млн рублей. Эта сумма в четыре раза превышает размер взятки, которую, как доказал суд, он получил.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

