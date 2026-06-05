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05 июня 2026 в 16:59

В Совфеде нашли способ вывести рынок риелторских услуг из серой зоны

Зампред Совфеда Журавлев призвал создать федеральный реестр риелторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Чтобы вывести рынок риелторских услуг из серой зоны, следует создать соответствующий федеральный реестр для представителей данной профессии, заявил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). В разговоре с Lenta.ru он подчеркнул, что на данном этапе риелторский рынок остается в тени, из-за чего некоторые могут уходить от налогов.

Мы считаем, что, если эта деятельность будет подвержена легкому регулированию, например через реестр компаний, которые осуществляют риелторскую деятельность, это позволит ему быть более белым, — заявил Журавлев.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что совершать сделки с недвижимостью вскоре станет проще и безопаснее. С 1 июля 2026 года россияне смогут дистанционно покупать, продавать или оформлять ипотеку, используя биометрию. Для этого достаточно будет подтвердить личность с помощью скана лица или отпечатка пальца.

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