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12 июля 2026 в 22:55

Крупный пожар нарушил движение скоростных поездов

SNCF: пожар площадью 300 гектаров нарушил движение поездов TGV во Франции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Национальная компания железных дорог Франции SNCF сообщила о серьезных сбоях в движении скоростных поездов из-за крупного природного пожара. Задержки затронули маршруты, следующие к югу от Парижа.

В компании предупредили, что пассажирам поездов TGV INOUI, LYRIA и OUIGO следует ожидать задержек продолжительностью до шести часов. Причиной названо возгорание растительности за пределами инфраструктуры SNCF.

По данным France Info, пожар начался в районе коммуны Экренн и быстро распространился на площадь около 300 гектаров. Огонь пересек железнодорожную линию и несколько автомагистралей, а к тушению привлекли два пожарных самолета.

Ранее в поселке Родники Раменского городского округа Московской области ликвидировали открытое горение в складском здании. Пожар удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. В тушении были задействованы 71 спасатель и 24 единицы техники.

Кроме того, в Красногорске произошел пожар в торговом центре «Терабит». По сообщениям очевидцев, в небо поднимался густой черный дым. После этого пожару был присвоен второй ранг сложности. На площади 200 квадратных метров горела кровля здания.

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