Пожару в ТЦ в Красногорске присвоили второй ранг

Пожару в ТЦ в Красногорске присвоили второй ранг Пожару в торговом центре «Терабит» в Красногорске присвоили второй ранг

Пожару в торговом центре «Терабит» в подмосковном Красногорске присвоен второй ранг сложности, сообщили Telegram-каналу «Осторожно, Москва» в МЧС. На площади 200 квадратных метров горит кровля здания.

Согласно информации канала, спасатели уже проводят эвакуацию посетителей ТЦ. Дым от пожара очевидцы видели даже в столичном районе Митино.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о возгорании в красногорском комплексе «Терабит». Появились кадры с густым черным дымом. Вскоре источник Telegram-канала SHOT уточнил, что огонь охватил кровлю здания и начал стремительно распространяться. Данных о возможных пострадавших не поступало.

Ранее в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили о возгорании в ангаре в поселке Металлострой, где огонь охватил 600 квадратных метров. По данным ведомства, горение распространилось по всей площади строения размером 12 на 50 метров.

Между тем в Азове локализовали пожары на объектах хранения нефтепродуктов. Они вспыхнули после воздушной атаки ВСУ. Там продолжают вести работы по ликвидации последствий возгорания.