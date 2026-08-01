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01 августа 2026 в 16:12

Россиянки заняли призовое место на чемпионате по гребле в Италии

Спортсменки из России получили бронзу на чемпионате по гребле в Италии

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Российский квартет в составе Екатерины Жевлаченко, Екатерины Глазковой, Марины Рубцовой и Валентины Плаксиной завоевал бронзовые награды чемпионата Европы по академической гребле в дисциплине «четверки без рулевого». Золото досталось британкам, серебро — спортсменкам из Германии.

Турнир в Италии продлится до 2 августа. Российские гребцы выступают на нем в нейтральном статусе.

Ранее российская сборная по прыжкам в воду завоевала серебряные награды в командном турнире на европейском первенстве, которое стартовало 31 июля в Париже. Отечественные спортсмены впервые с 2021 года участвуют в соревнованиях такого уровня.

Кроме того, на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сообщили, что лучший российский теннисист Даниил Медведев переместился на седьмую позицию в свежей версии мирового рейтинга. Возглавляет мужскую классификацию по-прежнему итальянец Янник Синнер.

Также встреча в Сиднее между женскими сборными России и Испании в полуфинале Кубка мира — 2026 завершилась ничьей в основное время — 10:10. Однако в серии пенальти точнее действовали испанские ватерполистки, одержав победу со счетом 5:3, и именно они вышли в финал.

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