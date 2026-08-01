Жара в +32, погода «миллион на миллион»: прогноз погоды в Москве на август

Жара в +32, погода «миллион на миллион»: прогноз погоды в Москве на август

Август в Москве начался с жары и идеальных метеоусловий, указывают синоптики. Когда закончится хорошая погода, каким будет август в Москве, ждать ли адского пекла?

Какая погода пришла в Москву в выходные

Синоптик Евгений Тишковец заявил, что август в Москве «стартовал с идеальных метеоусловий»: антициклон «Олаф» принес погоду «миллион на миллион» и температуру выше климатической нормы.

Авиационный термин «миллион на миллион» обозначает идеальные условия для работы авиации: дальность видимости в «миллион» (более 10 км у поверхности земли) и высоту нижней границы облаков в «миллион».

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус указал, что антициклон «Олаф», протянувшийся с юго-запада, сделает погоду в Москве малооблачной, а температура воздуха на 3–4 градуса превысит климатическую норму.

«[1 августа] температура воздуха плюс 27–29 градусов, по области плюс 25–30. Атмосферное давление будет немного выше нормы. В воскресенье без осадков, поздним вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза, ночью плюс 18–20, днем плюс 29–31 градус», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чего ждать в Москве на новой неделе, когда закончится жара

Прогноз Гидрометцентра Москвы показывает, что август в столице начнется с жаркой солнечной погоды без осадков. Температура воздуха может доходить до плюс 32 градусов.

Специалисты Foreca прогнозируют, что жаркая погода в столице продлится до конца первой рабочей недели августа. 6–7 августа ожидается приход циклона, который принесет с собой грозы и мощные ливни. После «сухой» недели за два дня выпадет около 20 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы.

После этого температура упадет сразу на 8–10 градусов, воздух будет прогреваться лишь до плюс 18–20. В выходные 8–9 августа возможны новые грозы.

Каким будет август, ждать аномальной жары или ливней

Леус прогнозирует, что «на смену обычному июлю придет обычный август». Синоптик подчеркивает: несмотря на несколько волн аномальной жары, июль в Москве оказался с климатической точки зрения вполне обычным. Средняя температура в столице составила плюс 19,9 градуса, что всего на 0,2 градуса выше средних многолетних значений. Фиксировались сильные «температурные качели».

«Самым холодным днем месяца стало 17 июля, тогда температура опускалась до плюс 10,4 градуса, а самая высокая температура оказалась ровно на 20 градусов теплее: 2 июля было плюс 30,4 градуса. Температурных рекордов зафиксировано не было», — указывает Леус.

Август также должен стать вполне обычным.

«Не стоит ждать жары и от августа. Средняя температура воздуха окажется лишь на 0–1 градус выше климатической нормы. Самым теплым периодом станет 1–10 августа, самым холодным — 11–16 августа. Прогноз осадков обещает обычные значения: выпадет 70–85 мм при довольно равномерном распределение дождей в течение месяца», — утверждает Леус.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будет жесткое похолодание?

Леус прогнозирует в Петербурге кратковременные дожди и тепло.

«Погоду сформирует тыловая часть циклона над Карелией. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, в первой половине дня возможны грозы. Температура воздуха плюс 22–24 градуса, в Ленобласти до плюс 25, на востоке до плюс 28. Атмосферное давление будет расти. В воскресенье местами кратковременные дожди, ночью плюс 14–16, днем плюс 20–22 градуса», — прогнозирует Леус.

Foreca прогнозирует Петербургу новый ливень в ночь на 2 августа. После этого погода станет прохладнее (температура опустится до плюс 20–22 градусов). Облачность и небольшие дожди задержатся на всю неделю, 3–9 августа в сумме ожидается 15 мм осадков (17% месячной нормы).

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