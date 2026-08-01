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01 августа 2026 в 17:20

Автомобиль с бомбой взорвался в оживленном месте в Колумбии

В Колумбии после взрыва заминированного автомобиля пострадали 10 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На северо-востоке Колумбии пострадали 10 человек при подрыве заминированного автомобиля, сообщает радиостанция Blu Radio. Происшествие случилось в городе Кукута. Взрыв произошел недалеко от полицейского участка.

В ходе атаки, которая включала подрыв заминированного автомобиля и вооруженное нападение на объекты, пострадали несколько человек. По меньшей мере семеро полицейских и три мирных жителя получили ранения, — говорит радиостанция.

По предварительным данным, злоумышленники бросили взрывчатку в здание полиции и открыли огонь из винтовок. Сейчас специалисты проводят осмотр места происшествия, чтобы исключить дальнейшие риски.

Ранее неизвестный снаряд поразил танкер у берегов Омана. Происшествие случилось в 11 морских милях к северо-востоку от города Лима. Снаряд попал в машинное отделение танкера.

До этого в Одессе второй раз за день произошел взрыв автомобиля. По предварительной информации, в результате происшествия погиб один человек. На место инцидента выехали экстренные службы и правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств.

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