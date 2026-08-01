Снаряд неизвестного происхождения поразил танкер у берегов Омана

Неизвестный снаряд поразил танкер у берегов Омана, сообщила пресс-служба Британского морского торгового операционного центра (UKMTO). По данным организации, происшествие случилось в 11 морских милях к северо-востоку от города Лима. Снаряд попал в машинное отделение танкера.

По данным UKMTO, региональная береговая охрана уже оповещена об инциденте. Сообщений о пострадавших или ущербе окружающей среде не поступало.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил об открытии огня по двум танкерам в Ормузском проливе. По данным иранских военных, суда пытались пройти по несогласованному маршруту, проигнорировав предупреждения.

До этого в Норвегии загорелся танкер, перевозивший серную кислоту. Глава муниципалитета Хвалер Мона Вогер рассказала, что пожару предшествовал взрыв. Начальник оперативного отдела полиции Ронни Самуэльсен рассказал, что танкер сел на мель. Известно, что судно называется Bergstraum и принадлежит судоходной компании Utkilen. Оно зарегистрировано для перевозки нефти и химикатов.