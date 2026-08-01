Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 10:48

Снаряд неизвестного происхождения поразил танкер у берегов Омана

У берегов Омана неизвестный снаряд поразил машинное отделение танкера

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Неизвестный снаряд поразил танкер у берегов Омана, сообщила пресс-служба Британского морского торгового операционного центра (UKMTO). По данным организации, происшествие случилось в 11 морских милях к северо-востоку от города Лима. Снаряд попал в машинное отделение танкера.

По данным UKMTO, региональная береговая охрана уже оповещена об инциденте. Сообщений о пострадавших или ущербе окружающей среде не поступало.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил об открытии огня по двум танкерам в Ормузском проливе. По данным иранских военных, суда пытались пройти по несогласованному маршруту, проигнорировав предупреждения.

До этого в Норвегии загорелся танкер, перевозивший серную кислоту. Глава муниципалитета Хвалер Мона Вогер рассказала, что пожару предшествовал взрыв. Начальник оперативного отдела полиции Ронни Самуэльсен рассказал, что танкер сел на мель. Известно, что судно называется Bergstraum и принадлежит судоходной компании Utkilen. Оно зарегистрировано для перевозки нефти и химикатов.

Мир
Оман
танкеры
взрывы
снаряды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, кому молятся об исцелении от болезней
США решили снять с себя полномочия в вопросе помощи Украине
Российская теннисистка вышла в полуфинал на турнире в Вашингтоне
Премьер Таиланда сделал заявление после убийства россиян Назимовых
Собянин раскрыл число сбитых у Москвы беспилотников за месяц
Рубио обнародовал план США по возобновлению переговоров Москвы и Киева
«Законные цели»: в Германии забеспокоились об объектах США и ЕС на Украине
У побережья Нью-Йорка заметили гигантскую акулу
Промышленность ФРГ оказалась под угрозой коллапса из-за аномальной жары
Мошенники замаскировали опасный вирус под карту АЗС
Названо число атак ВСУ на гражданские автобусы
Почему не работает Telegram 1 августа: замедление, сбои, последние новости
В МОК раскрыли, как санкции ЕС против Дегтярева влияют на отношения с ОКР
Дело о гибели россиян в Паттайе привлекло внимание премьера Таиланда
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 августа: где сбои в России
Моргенштерн исполнил еврейскую молитву на концерте
«Три условия»: названы главные риски для энергосистемы Украины
Упавший на рельсы метро пьяный пассажир выплатит компенсацию
«Маскируют реальность»: в США заявили об отсутствии у Украины пути к победе
Снаряд неизвестного происхождения поразил танкер у берегов Омана
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.