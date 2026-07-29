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29 июля 2026 в 10:25

Иран отверг предложение Омана по Ормузскому проливу

Reuters: Иран отказался от идеи Омана о совместном управлении Ормузским проливом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Иран отклонил предложение Омана о совместном управлении Ормузским проливом на основе добровольных взносов, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По словам собеседника агентства, Тегеран счел эту идею бесперспективной и отказался от нее.

Тегеран отверг предложение Омана о совместном региональном управлении Ормузским проливом, заявив, что у этой инициативы нет шансов на успех, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Иран введет запрет на проход через Ормузский пролив для стран и компаний, которые поддержат идею президента США Дональда Трампа об использовании средств из замороженных активов республики. В Тегеране заявили, что предложение главы Белого дома является незаконным.

До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи рассказал, что переговоры между Ираном и Оманом по вопросам судоходства в Ормузском проливе принесли определенные результаты, хотя ситуация на водном маршруте пока остается прежней. Так, 24 и 25 июля в Тегеране стороны обсуждали принципы и механизмы обеспечения безопасности движения судов.

Мир
Иран
Оман
Ормузский пролив
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