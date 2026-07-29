Захарова обвинила Киев в «возрождении практики мирового пиратства»

Атака Киева на иранское судно в Каспийском море — это настоящий террористический акт, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Дипломат добавила, что произошедшее свидетельствует о «возрождении практики мирового пиратства».

Это настоящий теракт. Современным языком — теракт с точки зрения, наверное, мировой практики — это теракт, который произрос из возрождающейся практики мирового пиратства, — сообщила она.

Ранее появились сообщения, что Иран может ударить по Украине тремя баллистическими ракетами в ближайшие двое суток. Официальных подтверждений пока нет. В то же время эксперт по Ирану из Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайе допустила, что Тегеран может применить военную силу против Украины в ответ на удар по торговому судну в Каспийском море. Она добавила, что Киев перешел все границы.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Украина должна возместить убытки после атаки иранского торгового судна. В то же время врио главы украинского МИД Андрей Сибига настаивает на том, что удар по иранскому судну был непреднамеренным и Киев не стремится к эскалации.