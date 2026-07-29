Названа причина отказа Дурова удалять ресурсы, где вербуют россиян

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров мог подпасть под влияние иностранных спецслужб, что и стало причиной его нежелания блокировать ресурсы, используемые для вербовки граждан России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Парламентарий отметил, что предприниматель оказался в зависимости от обстоятельств, связанных с его активами за рубежом.

Павел Дуров доигрался. Его просили, старались обойтись малыми потерями. Вполне может быть такое, что сам Дуров подпал под влияние спецслужб враждебных России государств. Имея деньги и финансы за рубежом, оказался у них в заложниках и ничего сделать не может. Поэтому перед переводом денег за рубеж надо думать, чем это закончится. Это касается всех россиян. Особенно если все твое находится за границей. Думаю, к сожалению, Дуров — уже не совсем русский человек. Начал за здравие, а кончил за упокой. Доигрался, — высказался Колесник.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что Дуров может начать сотрудничать с ФСБ и избежать наказания на территории России. По его словам, у предпринимателя есть правовой щит в виде гражданств Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые не выдают своих граждан, а Интерпол блокирует политические запросы.