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29 июля 2026 в 11:24

Стоматолог напомнила, как правильно выбирать зубную пасту

Стоматолог Патлатая: при выборе зубной пасты нужно опираться на ее состав

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При выборе зубной пасты рекомендуется внимательно изучать ее состав и учитывать особенности своего здоровья, посоветовала хирург-стоматолог Надежда Патлатая. По ее словам, переданным Lenta.ru, многие средства содержат фториды, которые пойдут на пользу далеко не всем людям.

Если вы живете в крупном городе, где есть фторсодержащие производства либо в водопроводной воде наблюдается повышенная концентрация фтора, предпочтительнее использовать пасту без фторида — с кальцием в составе. Пасты из массового сегмента обычно сочетают профилактические и лечебные свойства — они рассчитаны на широкий круг пользователей и считаются универсальными. Однако если вы хотите подобрать средство, максимально подходящее именно вам, лучше проконсультироваться со стоматологом, — порекомендовала Патлатая.

Врач также предостерегла от использования отбеливающих паст на постоянной основе. Дело в том, что в их составе нередко содержатся агрессивные поверхностно активные вещества. Она добавила, что людям, у которых есть проблемы с деснами, могут принести пользу средства с антимикробным действием. Однако их применение допустимо только после консультации со специалистом.

Ранее стоматолог Екатерина Кузнецова заявила, что россияне стали чаще покупать зубные пасты без фторидов, при этом интерес к данной категории за два года вырос более чем в два раза. По ее словам, такой тренд связан с желанием потребителей лучше разбираться в составе продуктов.

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