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29 июля 2026 в 12:13

Диджея Kavinsky нашли мертвым в своей квартире в Париже

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Париже обнаружен мертвым французский диджей Kavinsky (Венсан Белорже), сообщает France 24. Музыканту было 50 лет.

Тело артиста нашел сосед, вызвавший экстренные службы после того, как не смог связаться с ним. Предположительной, причиной смерти стал инсульт, однако официального подтверждения пока нет.

Kavinsky был одним из ключевых фигур французской электронной сцены, получив мировую известность после выхода трека «Nightcall», ставшего саундтреком к фильму «Драйв». В 2013 году он выпустил дебютный альбом «OutRun», а в 2024 году выступил на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже вместе с бельгийской певицей Angèle.

Ранее сообщалось, что британский актер Том Чадбон, известный своими ролями в сериалах «Игра престолов» и «Доктор Кто», ушел из жизни в возрасте 80 лет.

До этого стало известно, что известный японский писатель Кэйго Хигасино скончался в возрасте 68 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание — рак толстой кишки.

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