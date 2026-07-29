Диджея Kavinsky нашли мертвым в своей квартире в Париже

Диджея Kavinsky нашли мертвым в своей квартире в Париже

В Париже обнаружен мертвым французский диджей Kavinsky (Венсан Белорже), сообщает France 24. Музыканту было 50 лет.

Тело артиста нашел сосед, вызвавший экстренные службы после того, как не смог связаться с ним. Предположительной, причиной смерти стал инсульт, однако официального подтверждения пока нет.

Kavinsky был одним из ключевых фигур французской электронной сцены, получив мировую известность после выхода трека «Nightcall», ставшего саундтреком к фильму «Драйв». В 2013 году он выпустил дебютный альбом «OutRun», а в 2024 году выступил на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже вместе с бельгийской певицей Angèle.

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