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29 июля 2026 в 12:52

В Госдуме разъяснили, чего не стоит делать россиянам в Telegram

Депутат Свинцов: россиянам стоит избегать финансовых операций в Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россиянам следует избегать любых финансовых операций в мессенджере Telegram, заявил в беседе с РИА Новости зампред комитета Государственной думы по информполитике Андрей Свинцов. Это касается в том числе инвестиций в криптовалюты и оплаты подписок.

Хочу подчеркнуть, что я бы не рекомендовал нашим гражданам инвестировать в различные вот эти криптовалюты или цифровые валюты, там различные активы покупать и в целом как-то финансово участвовать в развитии компании Telegram, — заявил парламентарий.

По его мнению, такие действия неправильны с точки зрения морали. Депутат отметил, что руководство мессенджера фактически способствует террористам.

Ранее основателя Telegram Павла Дурова решили объявить в международный розыск в России. Его подозревают в содействии террористической деятельности. По версии следствия, администрация Telegram не удаляла каналы и чаты, которые активно используются украинскими спецслужбами и другими террористическими организациями.

Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что работу мессенджера необязательно прекращать в России. По мнению парламентария, предприниматель не причастен к противоправным действиям, которые злоумышленники осуществляют на платформе.

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