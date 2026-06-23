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23 июня 2026 в 10:47

Диджей Берат Мерт Демир отправится в тур по России

Диджей Берат Мерт Демир Диджей Берат Мерт Демир Фото: Пресс служба Caspian Music
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Популярный диджей из Турции Берат Мерт Демир отправится в первый большой тур по России. Артист представит шоу, пропитанное восточным колоритом и наполненное передовыми электронными ритмами.

Сегодня российская публика проявляет огромный интерес к современной турецкой культуре и музыке. Берат Мерт Демир — один из самых ярких представителей нового поколения артистов, которые успешно соединяют национальные музыкальные традиции с актуальным мировым звучанием, — заявил основатель и руководитель компании Caspian Music, организующей тур артиста в России, Саид Гасанов.

На сцене вместе с хедлайнером выступят приглашенные артисты — известный турецкий диджей Dj Hakan Işik и начинающий певец Субхан Рустамов. Их номера разнообразят программу и подчеркнут дух современной турецкой музыки.

Ранее в столичном КЦ «Москва» прошел концерт турецкой звезды Мустафы Сандала. Артист выступил в сопровождении оркестра. Сандал — не просто исполнитель, но и автор песен, а также продюсер, который стоял у истоков современной поп-сцены страны. Он также снимается в кино и занимается предпринимательством.

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