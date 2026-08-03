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03 августа 2026 в 06:53

В ВСУ пожаловались на нехватку холодильников в моргах

ТАСС: командование ВСУ указало на нехватку холодильников в моргах Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинское военное командование испытывает серьезные трудности с размещением тел погибших военнослужащих из-за переполненности холодильных камер в моргах, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там отметили, что особенно остро проблема стоит в Запорожской области.

Сейчас командование ВСУ сильно жалуется, что в такую жару негде хранить тела. Особенно много за крайние дни погибло в Запорожской области, им никак не могут найти место. В холодильниках украинских моргов его не осталось, — указали источники агентства.

Власти пытаются решить вопрос, но свободных холодильных мощностей фактически не осталось. В качестве временной меры сотрудники одного из моргов в Днепропетровске согласились принять несколько тел на хранение, однако это лишь частично снимает остроту проблемы.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области расширят кладбище, где хоронят военнослужащих Вооруженных сил Украины, почти на четыре гектара, которых хватит на 4800 новых могил. В российских силовых структурах проинформировали, что с 2019 по 2024 год территория уже увеличилась на восемь гектаров. По словам сотрудников кладбища, раньше один сектор заполнялся за два-три месяца, а сейчас — всего за месяц.

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