Дизайнер объяснила, как оформить комнату подростка

Кровать в комнате подростка не должна стоять на виду, заявила NEWS.ru основатель студии дизайна Алена Крайчинская. По ее словам, оформление пространства для ребенка в этом возрасте требует особого подхода, так как помещение должно стать местом не только для сна и учебы, но и зоной для самовыражения.

Оформление комнаты для подростка только на первый взгляд кажется простым. Но в этом возрасте пространство должно стать не только местом для учебы и отдыха, но и зоной, где ребенок может выразить себя, свои чувства. При этом он должен быть «в безопасности». Основные зоны, которые стоит предусмотреть: рабочее место, кровать, система хранения для одежды и личных вещей. Стол лучше сделать двойным. Кровать выбирайте полуторную, если позволяет место. Ее важно расположить так, чтобы подросток видел входящего человека. При этом кровать не должна быть на виду. Это создает ощущение защищенности и контроля над своим пространством, — сказала Крайчинская.

Она добавила, что стены в комнате следует сделать в нейтральном цвете. По словам дизайнера, такое пространство идеально подходит и для учебы, и для отдыха.

Хранение личных вещей — отдельный пункт в оформлении комнаты подростка. Система с возможностью закрываться на ключ даст чувство неприкосновенности. Цветовая палитра комнаты должна быть нейтральной, чтобы стены можно было украсить постерами, картинами или фотографиями. А вот подсветка с настраиваемым цветом станет отличным инструментом для создания настроения и самовыражения. Такое пространство будет идеальным местом для учебы, отдыха и поиска себя. Главное — дать подростку возможность почувствовать себя хозяином своего помещения, — подытожила Крайчинская.

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