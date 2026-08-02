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02 августа 2026 в 16:09

Если 1 раз приготовите картофельные гнезда — не остановитесь: продукты самые привычные, а получается очень вкусно

Фото: D-NEWS.ru
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Картофельное пюре, мясной фарш и сыр — сочетание, которое всегда работает. Но стоит подать эти продукты немного по-другому, и привычный ужин превращается в красивое и очень аппетитное блюдо.

Картофельные гнезда с сочной мясной начинкой и румяной сырной корочкой получаются настолько вкусными, что хочется готовить их снова и снова.

Для приготовления понадобится: картофель — 1 кг, мясной фарш — 500 г, репчатый лук — 1 шт., яйцо — 1 шт., сливочное масло — 30 г, твердый сыр — 150 г, растительное масло — для жарки, соль и черный молотый перец — по вкусу.

Картофель очистите, отварите до готовности и приготовьте густое пюре, добавив сливочное масло. Дайте ему немного остыть, затем вмешайте яйцо и хорошо перемешайте. Репчатый лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте мясной фарш и готовьте, постоянно помешивая, пока он полностью не изменит цвет и не станет рассыпчатым. Посолите и поперчите по вкусу.

Противень застелите пергаментом. Из картофельного пюре сформируйте небольшие гнезда с углублением в центре. Наполните их горячей мясной начинкой, сверху щедро посыпьте тертым сыром и отправьте в разогретую до 190 °C духовку на 20–25 минут. За это время сыр расплавится и покроется аппетитной золотистой корочкой.

Личный опыт

Иногда добавляю в фарш немного обжаренных шампиньонов или сладкого перца — получается еще сочнее и ароматнее. А если осталось картофельное пюре после ужина, на следующий день такие гнезда становятся отличным способом превратить его в совершенно новое блюдо.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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