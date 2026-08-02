Салат из помидоров на зиму: заготовки, которые превращают ужин в праздник

Салат из помидоров на зиму — попробуйте вкуснейшую заготовку под горячие ужины

Салат из помидоров на зиму: заготовки, которые превращают ужин в праздник

Когда за окном уже ощущается приближение осени, многие хозяйки начинают искать способы сохранить вкус лета. Салат из помидоров на зиму становится настоящей палочкой-выручалочкой: он отлично дополняет горячие мясные и овощные блюда, а готовится из самых доступных продуктов. Сегодня предлагаем три необычных варианта этой заготовки. Каждый рецепт содержит редкий или малоиспользуемый ингредиент, который придает салату особый характер и отличает его от привычных закаток.

Салат из помидоров на зиму с яблоками и горчичными зернами

Для него понадобятся спелые помидоры (1,5 кг), кислые яблоки (400 г), репчатый лук (300 г), растительное масло (150 мл), яблочный уксус (80 мл), сахар (80 г), соль (30 г), горчичные зерна (2 ст. л.), черный перец горошком (10 шт.). Помидоры и яблоки нарезают дольками, лук — полукольцами. Все складывают в кастрюлю, добавляют масло, уксус, сахар, соль, горчичные зерна и перец. Смесь доводят до кипения и тушат на среднем огне 20–25 минут, периодически помешивая. Горячий салат раскладывают по стерилизованным банкам и закатывают.

Калорийность готового блюда — около 95 ккал на 100 г (белки — 1,1 г, жиры — 6,2 г, углеводы — 9,4 г).

Польза: горчичные зерна содержат соединения, поддерживающие пищеварение.

Вред: высокое содержание масла увеличивает калорийность, поэтому порцию лучше ограничивать.

Салат из помидоров на зиму с сельдереем и куркумой

Понадобятся помидоры (1,8 кг), стебли сельдерея (250 г), сладкий перец (300 г), чеснок (5 зубчиков), растительное масло (120 мл), столовый уксус 9% (70 мл), сахар (60 г), соль (25 г), куркума (1 ч. л.), лавровый лист (3 шт.). Помидоры режут крупными кусками, сельдерей и перец — соломкой, чеснок продавливают. Все компоненты соединяют в широкой посуде, вливают масло и уксус, добавляют сахар, соль, куркуму и лавровый лист. Доводят до кипения и варят 15–18 минут. Раскладывают в горячие банки и сразу закатывают.

Салат из помидоров на зиму: заготовки, которые превращают ужин в праздник Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Калорийность — примерно 78 ккал на 100 г (белки — 1,3 г, жиры — 4,8 г, углеводы — 7,9 г).

Польза: куркума обладает противовоспалительным действием.

Вред: уксус в большом количестве может раздражать слизистую желудка при чувствительном пищеварении.

Салат из помидоров на зиму с тыквой и кориандром

Для него берут помидоры (1,2 кг), тыкву (500 г), лук-порей (200 г), растительное масло (100 мл), виноградный уксус (60 мл), мед (40 г), соль (20 г), семена кориандра (1,5 ч. л.), молотый имбирь (0,5 ч. л.). Помидоры нарезают дольками, тыкву — небольшими кубиками, лук-порей — кольцами. Все складывают в кастрюлю, добавляют масло, уксус, мед, соль, кориандр и имбирь. Тушат 22–25 минут до мягкости тыквы. Горячую массу фасуют в стерильные банки и укупоривают.

Калорийность — около 82 ккал на 100 г (белки — 1,0 г, жиры — 5,1 г, углеводы — 8,7 г).

Польза: тыква богата бета-каротином, который поддерживает зрение.

Вред: мед повышает содержание сахаров, поэтому людям с ограничениями по сладкому стоит учитывать этот момент.

Салат из помидоров на зиму в любой из предложенных интерпретаций хранится в прохладном месте до следующего лета и отлично подходит к отварному картофелю, кашам или запеченному мясу. Главное — соблюдать чистоту банок и не сокращать время термообработки. Такие заготовки не только экономят время на кухне в холодный сезон, но и позволяют каждый раз открывать банку с новым, немного неожиданным вкусом.

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