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02 августа 2026 в 17:03

Российские инженеры разработали лазерного робота для борьбы с БПЛА

Эксперт Заремба: лазерный робот-сапер разрушает боеприпас без подрыва

Наземный робототехнический комплекс «Курьер» в зоне СВО Наземный робототехнический комплекс «Курьер» в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Наземный робототехнический комплекс «Курьер» с лазерной установкой для разминирования уничтожает боеприпасы без подрыва, прожигая взрывчатое вещество даже под землей, рассказал эксперт программы народного фронта «Кулибин-Клуб» Олег Заремба в эфире телеканала «Звезда». По его словам, лазерные роботы сегодня уже способны выжигать беспилотники.

Даже 10-сантиметровый слой керамики, он прожигается высокомощным лазером и выжигает взрывчатое вещество в гранате, мине, снаряде и так далее. <…> Нужно удержать какое-то время, хотя бы секунды, пятно на беспилотном аппарате, на том месте, которое хочешь поразить, — отметил Заремба.

Эксперт добавил, что для поражения беспилотников достаточно удержать луч в нужной точке несколько секунд. Сегодняшние турели способны удерживать пятно диаметром в миллиметры или сантиметры. При этом расстояние поражения выросло до 1 километра.

Ранее «Калашников» разработал технические решения для увеличения грузоподъемности судна на воздушной подушке с гибкими скегами «Хаска» вдвое — до 20 тонн. Инженеры провели модернизацию судна «Хаска-10», не изменив его габариты.

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