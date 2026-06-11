«Калашников» улучшил пропульсивную систему «Хаски»

Концерн «Калашников» разработал технические решения, позволяющие увеличить грузоподъемность судна на воздушной подушке с гибкими скегами «Хаска» до 20 тонн, рассказал ТАСС представитель концерна на полях Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2026. По его словам, конструкторы модернизировали судно «Хаска-10» без изменения габаритов, внеся изменения в пропульсивную систему, что и дало возможность удвоить показатель грузоподъемности.

Наши конструкторы модернизировали судно «Хаска-10» без изменения габаритов, только внеся изменения в пропульсивную систему, что позволило увеличить грузоподъемность судна до 20 тонн, — поделился он.

Ранее «Калашников» представил новый управляемый боеприпас КУБ-10МЭ, способный летать на расстояние более 100 километров. Разработка создана с учетом опыта специальной военной операции и соответствует современным требованиям. Ключевыми особенностями являются оптико-электронная система наведения для поражения движущихся целей, устойчивость к радиоэлектронной борьбе и ПВО, а также система аэрофото- и видеосъемки.